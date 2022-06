Résultat de la législative à Anse-Bertrand : 2e tour en direct

17:24 - Les candidats Divers gauche peuvent-elles gagner à Anse-Bertrand ?

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités des territoires. Le 12 juin dernier pour le premier tour des législatives, les citoyens d'Anse-Bertrand ont plébiscité les candidats Divers gauche à qui ils ont accordé 46,26% des suffrages. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National les suivent grâce à dans l'ordre 28,39% et 15,06% des votes.