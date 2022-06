En direct

19:28 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Anse-Bertrand ? Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour il y a deux mois si la dernière présidentielle n'avait eu lieu qu'à Anse-Bertrand, le candidat insoumis ayant atteint 55,53% des suffrages dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 0,67% et 1,62% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 57,82% pour la Nupes pour ces législatives à Anse-Bertrand.

16:30 - Que montrent les sondages des législatives 2022 pour Anse-Bertrand ? Les dynamiques nationales des derniers jours auront sans doute un écho à Anse-Bertrand dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité est tombée à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or Jean-Luc Mélenchon avait gagné la première position à l'issue de la dernière présidentielle à Anse-Bertrand avec 55,53% des votes, au 1er round. Marine Le Pen terminait deuxième à 20,69%, surclassant Emmanuel Macron à 14,15% et Valérie Pécresse à 3,44%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Anse-Bertrand ? L'une des clés de ces élections législatives sera indiscutablement la participation à Anse-Bertrand. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique pourraient en effet relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants d'Anse-Bertrand (97121). A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 59,71% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 67,39% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Anse-Bertrand peut-elle faire pire qu'en 2017 ? L'analyse des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Pendant les législatives de 2017, parmi les 5 001 inscrits sur les listes électorales à Anse-Bertrand, 75,9% avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 77,24% pour le second round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.