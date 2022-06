Résultat des législatives à Anse - Election 2022 (69480) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Anse

Le résultat des élections législatives 2022 à Anse est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Rhône

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Anse. Au soir du 1er round des législatives 2022, les 5100 électeurs d'Anse inscrits dans la 9ème circonscription du Rhône ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention s'établit à 52% des électeurs autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 2 663 non-votants. Ambroise Méjean a enregistré 27% des votes. Il arrive devant Mylène Dune (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alexandre Portier (Les Républicains) qui récupèrent respectivement 26% et 20% des suffrages. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote d'Anse. Les citoyens de 64 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Rhône.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Anse Alexandre Portier Les Républicains 27,64% 19,58% Ambroise Méjean Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,06% 26,93% Mylène Dune Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,24% 26,22% Rémi Berthoux Rassemblement National 18,23% 16,20% Claire de Guernon Reconquête ! 5,31% 3,88% Elodie Perrichon Ecologistes 2,88% 3,47% Alexandre Chavanne Régionaliste 1,56% 1,38% Maguy Girerd Droite souverainiste 1,09% 0,75% Chantal Helly Divers extrême gauche 0,66% 1,00% Delphine Baïda Divers 0,32% 0,58% Participation au scrutin Circonscription Anse Taux de participation 48,98% 47,78% Taux d'abstention 51,02% 52,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17% 1,31% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,41% Nombre de votants 47 338 2 437

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Anse sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Quel résultat à Anse pour la coalition LFI-PS-EELV ? Dans les 5 bureaux de vote d'Anse, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait cumulé 21,0% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,99% et 1,66% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 6,65% à gauche de l'échiquier, sans compter les voix Mélenchon. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Anse ? Emmanuel Macron avait obtenu 32,17% des voix à Anse, lors du dernier scrutin présidentiel contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national avait atteint 21,26% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,0% (contre 21,95%). Les mouvements nationaux des dernières heures viendront probablement modifier la donne lors des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Anse ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Anse, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique seraient notamment capables d'inciter les habitants d'Anse à rester chez eux. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,52% des votants de la ville. Le taux de participation était de 79,04% au premier tour, soit 3 997 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - À Anse, le score de la participation à l'occasion des législatives sera un élément clé Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette agglomération lors des élections précédentes ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 57,64% au premier tour des électeurs d'Anse, contre une abstention de 49,75% pour le second tour. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Anse Les éléments clés de ces législatives 2022 à Anse sont limpides : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice 10 candidats. Un chiffre comparable à celui des autres circonscriptions du pays. Autre point essentiel: les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour réduire la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Législatives 2022 à Anse : les enjeux