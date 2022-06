Résultat de la législative à Arcis-sur-Aube : en direct

12/06/22 11:24

Les résultats de l'élection législative 2022 à Arcis-sur-Aube seront probablement publiés peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on connaîtra très vite qui des 8 candidats aura son billet pour le deuxième tour.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 37% des votes au premier tour à Arcis-sur-Aube. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 13% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Arcis-sur-Aube avec 56% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 44% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Quel candidat placeront en pole position des résultats des législatives en 2022 les 2 923 électeurs habitant à Arcis-sur-Aube à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?