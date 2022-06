Résultat de la législative à Arçonnay : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Arçonnay sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Arçonnay. En direct 18:40 - La coalition Mélenchon avait terminé au pied du podium à Arçonnay la semaine passée Le bloc de gauche partait avec un potentiel de voix de 21,99% à Arçonnay avant ces légilsatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ces électeurs ont pourtant représenté 20,3% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Ce qui avait tout de même offert la troisième place à la Nupes. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Arçonnay ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les sondages à l'échelle du pays masquent des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Arçonnay. Dimanche 12 juin lors du 1er round, les habitants d'Arçonnay ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 30,0% des bulletins de vote. Elle a précédé les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent 21,19% et 20,3% des suffrages. 13:30 - La participation va-t-elle encore baisser lors du 2ème tour des législatives 2022 à Arçonnay ? Au cours des précédentes élections, les 2105 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2017, durant les législatives, 43,82% des personnes en capacité de participer à une élection à Arçonnay avaient pris part au scrutin au second tour, ce qui représentait 606 votants sur les 1395 personnes inscrites sur les listes électorales. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au second round contre 44,6% en 2012, toujours au second tour. 10:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures pour ces législatives 2022 Les données de cette 2e manche des législatives 2022 à Arçonnay sont simples : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point clé: les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour minimiser la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Arçonnay - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Arçonnay aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste Julie Delpech Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ghislaine Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Arçonnay - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Arçonnay

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Arçonnay Julie Delpech (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,75% 30,00% Ghislaine Bonnet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,97% 20,30% Edwige Picouleau Rassemblement National 17,87% 21,19% Fabienne Labrette-Ménager Les Républicains 17,44% 16,27% Dylan Bénaud Divers gauche 8,44% 3,73% Brigitte Dujardin Reconquête ! 3,62% 3,58% Stéphane Fouéré Divers gauche 1,51% 2,09% Yves Cortés Union des Démocrates et des Indépendants 1,23% 0,60% Patricia Collet Droite souverainiste 1,12% 0,90% Sylvie Maillet Divers extrême gauche 1,03% 1,34% Participation au scrutin Circonscription Arçonnay Taux de participation 48,13% 49,04% Taux d'abstention 51,87% 50,96% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34% 2,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,29% Nombre de votants 35 375 692

Le résultat du premier round de l' élection législative à Arçonnay est tombé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de voix de la part des citoyens d'Arçonnay votant dans la 1ère circonscription de la Sarthe. Le niveau de l'abstention atteint 51% des citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative (719 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs d'Arçonnay. Les citoyens de 71 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de la Sarthe. Julie Delpech a engrangé 30% des suffrages au niveau de la localité. Edwige Picouleau (Rassemblement National) décroche 21% des suffrages. Enfin, Ghislaine Bonnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 20% des votes.

Législatives 2022 à Arçonnay : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 105 habitants d'Arçonnay (72610) seront invités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat préféreront-ils ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 35.1% des voix au premier tour à Arçonnay, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 26.8% et 14.1% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Arçonnay avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 60.8% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 39.2% des votes. Les citoyens de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?