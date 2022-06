Résultat des législatives à Aron - Election 2022 (53440) [DEFINITIF]

Résultats des législatives 2022 à Aron

Le résultat des élections législatives 2022 à Aron est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Aron.

Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Mayenne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Aron. Le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les électeurs de la 3ème circonscription de la Mayenne demeurant à Aron. La participation atteint 45% des habitants autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 649 votants. Yannick Favennec a réuni 62% des suffrages au niveau de la ville. Il devance Marion Detais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Annie Bell (Rassemblement National) qui captent respectivement 16% et 14% des votes. Les citoyens des 98 autres communes rattachées à la 3ème circonscription de la Mayenne voteront-ils comme ceux d'Aron ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aron Yannick Favennec Ensemble ! (Majorité présidentielle) 57,13% 62,30% Marion Detais Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,33% 16,25% Annie Bell Rassemblement National 15,88% 14,35% Amélie de Grandmaison Reconquête ! 3,45% 3,63% Claudine Chartier Droite souverainiste 1,59% 0,47% Martine Amelin Divers extrême gauche 1,32% 1,58% Sonia Garnier Ecologistes 1,29% 1,42% Participation au scrutin Circonscription Aron Taux de participation 47,90% 44,60% Taux d'abstention 52,10% 55,40% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18% 1,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01% 0,46% Nombre de votants 34 693 649

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Aron sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:06 - Quel résultat aux législatives d'Aron pour la coalition de gauche ? Dans l'unique bureau de vote d'Aron, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait enregistré 12,53% des suffrages le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,25% et 1,84% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement viser 19,62% à Aron pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Aron ? A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Aron, Emmanuel Macron avait pu grimper à la première position avec 37,05% des voix, devant Marine Le Pen à 24,42%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 12,53% et Valérie Pécresse à 6,82%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront sans doute modifier la donne lors des législatives dans la cité ce dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Après la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Aron ? L'un des facteurs forts des législatives sera sans nul doute le taux de participation à Aron. La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet modifier la stratégie de vote des habitants d'Aron (53440). A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,7% des électeurs de la commune. La participation était de 77,07% au premier tour, c'est-à-dire 1 119 personnes. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Aron ? L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. En 2017, lors des législatives, le taux de participation avait atteint 56,05% au premier tour au sein d'Aron. Le taux de participation était de 47,12% au dernier round. Les élections législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Aron ? Pour ces législatives de 2022 à Aron, l'unique bureau de vote (Maison Commune des Loisirs) a ouvert ses portes à 8 heures et cessera d'accueillir les 1452 votants à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 7 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit légèrement moins que dans le reste du pays en moyenne.

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 37% des votes au premier tour à Aron. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 13% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens d'Aron avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 64% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 36% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il s'en remettre à cette localité pour obtenir la majorité des députés de l'hémicycle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 1 864 citoyens d'Aron (53440) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.