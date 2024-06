Résultat des législatives à Arques-la-Bataille : l'élection 2024 en direct

12:06 - Abstention à Arques-la-Bataille : les leçons des précédentes élections

L'une des clés de ces élections législatives sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Arques-la-Bataille (76880). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,24% au premier tour et seulement 50,19% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,15% des personnes en âge de voter dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 25,44% au deuxième tour.