Résultat des législatives à Arques-la-Bataille - Election 2022 (76880) [PUBLIE]

14/06/22 15:59

Résultat des législatives 2022 à Arques-la-Bataille

Le résultat des élections législatives 2022 à Arques-la-Bataille est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Arques-la-Bataille Sébastien Jumel (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 37,66% 55,73% Patrice Martin (Ballotage) Rassemblement National 27,75% 22,39% Lisa Broutté Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,94% 11,46% Robin Devogelaere Divers droite 6,15% 2,48% Claire Coppin Reconquête ! 2,88% 2,37% Florentin Arthus Ecologistes 2,15% 2,27% Nathalie Spriet Ecologistes 1,67% 1,96% Michelle Petiteville Divers extrême gauche 0,83% 1,03% François Leduc Union des Démocrates et des Indépendants 0,50% 0,31% Renaud Théron Divers centre 0,48% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Arques-la-Bataille Taux de participation 51,28% 52,76% Taux d'abstention 48,72% 47,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 1,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,30% Nombre de votants 56 315 985

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Arques-la-Bataille. C'est le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de bulletins de votes auprès des 1867 électeurs d'Arques-la-Bataille inscrits dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime. Ces données ne traduisent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 6ème circonscription de la Seine-Maritime : 153 autres communes contribuent également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. La participation parmi les habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 6ème circonscription de la Seine-Maritime atteint 53%. Au niveau de la commune, Sébastien Jumel a raflé 56% des votes. Il devance Patrice Martin (Rassemblement National) et Lisa Broutté (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent respectivement 22% et 11% des votes.

Législatives 2022 à Arques-la-Bataille : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 36% des suffrages au premier tour à Arques-la-Bataille. La candidate d'extrême droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24% et 20% des votes. Le choix des électeurs d'Arques-la-Bataille était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (59% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 41% des votes. Les habitants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives à Arques-la-Bataille (76) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains.