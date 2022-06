Résultat des législatives à Artigues-près-Bordeaux - Election 2022 (33370) [PUBLIE]

12/06/22 22:43

Le résultat de la législative 2022 à Artigues-près-Bordeaux a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Dans la 4ème circonscription de la Gironde, les 5843 habitants d'Artigues-près-Bordeaux ont pris parti pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Alain David a engrangé 35% des suffrages. Melissa Karaca (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Julie Rechagneux (Rassemblement National) obtiennent dans l'ordre 29% et 21% des voix. L'issue finale de la législative à l'échelle de cette circonscription législative résultera des choix des électeurs des 17 autres communes qui la composent. La participation parmi les habitants autorisés à voter dans la commune au niveau de la 4ème circonscription de la Gironde s'élève à 50%.

Les législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette agglomération ? En 2017, pendant les élections législatives, 50,61% des inscrits sur les listes électorales d'Artigues-près-Bordeaux s'étaient rendus aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 40,61% pour le round numéro deux.

À Artigues-près-Bordeaux, l'abstention sera l'une des clés des législatives. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des foyers français serait capable d'éloigner les citoyens d'Artigues-près-Bordeaux (33370) des isoloirs. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 5 805 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,04% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 18,0% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Dans cette séquence, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Ces indicateurs des derniers jours rejailliront probablement à Artigues-près-Bordeaux au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Lors de la dernière présidentielle, à Artigues-près-Bordeaux, Emmanuel Macron avait pu grimper à la tête du vote avec 29,58% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,27%, puis Marine Le Pen, troisième avec 20,73% et Éric Zemmour à 6,22%.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 23,27% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 6 bureaux de vote d'Artigues-près-Bordeaux en avril. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,96% et 2,18% au premier tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 30,41% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Artigues-près-Bordeaux.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 30% des votes au premier tour à Artigues-près-Bordeaux, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du Parti de gauche et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 23% et 21% des voix. Le choix des habitants d'Artigues-près-Bordeaux était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (63% des voix), laissant ainsi 37% des votes à Marine Le Pen. Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Les habitants d'Artigues-près-Bordeaux ( Gironde ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.