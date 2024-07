Résultat des législatives 2024 à Carbon-Blanc : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Carbon-Blanc, qu'en est-il de la participation ? Dans la commune, 68,35% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,34% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 74,51% au second tour, soit 4 212 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,48% au premier tour. Au second tour, 45,56% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Les jeunes montrent fréquemment une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Carbon-Blanc ?

17:29 - Analyse socio-économique de Carbon-Blanc : perspectives électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Carbon-Blanc se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 8 300 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 593 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (87,05%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les 552 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 43,47% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1207,28 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Carbon-Blanc incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.