17:58 - Ambarès-et-Lagrave : enjeux locaux et perspectives électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Ambarès-et-Lagrave est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 16 798 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 314 entreprises attestent une économie favorable. Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,05% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 1 177 résidents étrangers, Ambarès-et-Lagrave se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 293 € par an, la ville vise un avenir prospère. À Ambarès-et-Lagrave, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.