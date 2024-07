Résultat des législatives 2024 à Saint-Loubès : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Saint-Loubès ? 28,2% des électeurs de Saint-Loubès ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des législatives 2024. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, 22,09% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 17,96% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,29% au premier tour. Au second tour, 54,24% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Les efforts pour faire "barrage" au RN sont notamment susceptibles de pousser les citoyens de Saint-Loubès à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections législatives à Saint-Loubès : impact de la démographie et de l'économie locale

Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Loubès se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 10 005 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 922 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 3 007 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (89,02%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Saint-Loubès abrite une communauté diversifiée, avec ses 360 résidents étrangers, soit 3,62% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 46,39% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1166,05 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Saint-Loubès manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.