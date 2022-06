Résultat des législatives à Arzon - Election 2022 (56640) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Résultat des législatives 2022 à Arzon

Le résultat des élections législatives 2022 à Arzon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Morbihan

Le résultat de la législative 2022 à Arzon est dorénavant connu. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de suffrages auprès des 2309 habitants d'Arzon de la 1ère circonscription du Morbihan. Le niveau de la participation atteint 64% des habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription (soit 1 476 votants). Dans la ville, Anne Le Hénanff a collecté 43% des suffrages. Elle précède Luc Foucault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et François Mousset (Divers droite) qui recueillent dans l'ordre 14% et 11% des suffrages. Les électeurs des 24 autres communes rattachées à la 1ère circonscription du Morbihan voteront-ils comme ceux d'Arzon ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Arzon Anne Le Hénanff Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,05% 43,18% Luc Foucault Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,01% 13,50% Lydia Veronique Caroline Le Barz Rassemblement National 11,58% 10,42% François Ars Les Républicains 8,12% 5,89% François Mousset Divers droite 6,34% 11,17% Franck Chevrel Reconquête ! 4,79% 6,44% Yann Le Baraillec Divers gauche 3,32% 3,02% Jean-Jacques Page Régionaliste 1,39% 1,23% David Cabas Droite souverainiste 1,26% 1,23% Magali Croci Ecologistes 1,22% 1,23% Françoise Ramel Régionaliste 1,06% 1,23% Bertrand Deléon Divers 0,71% 0,34% Paul Robel Divers extrême gauche 0,64% 0,96% Marc Peschanski Divers extrême gauche 0,50% 0,14% Participation au scrutin Circonscription Arzon Taux de participation 54,62% 63,92% Taux d'abstention 45,38% 36,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 0,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,41% Nombre de votants 62 734 1 476

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Arzon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:58 - Quel résultat aux législatives d'Arzon pour le bloc des Insoumis ? Dans les 3 bureaux de vote d'Arzon, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 10,63% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,89% et 1,33% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 16,85% à Arzon pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Arzon, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? La majorité a baissé tout près de de la Nupes dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Ces indications des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Arzon. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or à Arzon, Emmanuel Macron obtenait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 43,41% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 13,6%, puis, avec 10,63%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 10,63%, Valérie Pécresse. 14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives 2022 à Arzon L'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera la participation à Arzon. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 311 personnes en âge de voter dans la commune, 83,38% étaient allées voter. Le taux de participation était de 82,86% au premier tour, c'est-à-dire 1 915 personnes. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à éloigner les habitants d'Arzon (56640) des bureaux de vote. 11:30 - Quels étaient les chiffres de la participation à Arzon en 2017 ? Au fil des dernières années, les 2 165 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 45,62% au premier tour dans la commune à Arzon. L'abstention était de 38,95% au second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Arzon ? Le scrutin est lancé depuis plusieurs heures à Arzon et il n'est pas trop tard pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 14 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Législatives 2022 à Arzon : les enjeux