Résultat des législatives 2024 à Ambon (56190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Une fourchette de 27,94% à 30% pour la gauche à Ambon La Nupes étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle part va être séduite par le Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, ce transfert va forcément marquer ce second tour. Premier indice : le bloc a réuni 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 27,94% des votes à Ambon. Une percée à affiner néanmoins avec les 24,44% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,86% pour Yannick Jadot, 2,25% pour Fabien Roussel et 1,62% pour Anne Hidalgo). Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 42,21% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national à Ambon, un favori aux législatives ? La montée du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. En regardant la progression du Rassemblement national vue lors des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de 15 points de plus pour les candidats du mouvement en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part d'électeurs grattés par le parti à Ambon s'élève par ailleurs à 10 points ces dernières années. Suffisant pour envisager une installation durable du parti dans la ville, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le parti présidentielle vainqueur aux dernières législatives à Ambon Reste dorénavant à savoir si l'évolution des scores au second tour sera comparable ou non à celle de 2022. Avec 33,12% à Ambon, le binôme Ensemble ! Était également placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 1ère circonscription du Morbihan. Sur la commune d'Ambon, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera désignée lors du second tour, avec 57,79% contre 42,21% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - À Ambon, les résultats des législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? D'après les enquêtes des sondeurs rendues publiques à la fin de la campagne, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de rafler moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le Front populaire devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc centriste pourraient préserver jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Grâce à 38,63% des bulletins de vote, Anne Le Hénanff (Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Ambon, le 30 juin 2024 lors du premier round de l'élection législative. Anne Gallo (Front populaire) glanait 27,94%. De son côté, Joseph Martin (Rassemblement National) recueillait 27,87% des votants. C'est aussi Anne Le Hénanff qui terminait en tête dans la 1ère circonscription du Morbihan dans son ensemble, avec cette fois 42,13%, devant Anne Gallo avec 28,24% et Joseph Martin avec 25,37%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Ambon lors des derniers scrutins En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des consultations politiques passées ? Le premier tour des législatives 2024 à Ambon a connu un taux d'abstention de 25,75%, plus bas que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention s'était effectivement hissé à 45,11% des inscrits sur les listes électorales d'Ambon, contre un taux d'abstention de 46,15% pour les élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Ambon, la participation a atteint 74,25% lors du 1er round des législatives 2024 La participation est sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, dimanche, 25,75% des électeurs se sont abstenus au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,9% au premier tour et 49,49% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Ambon ce soir ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,41% au niveau de la commune. L'abstention était de 20,66% au second tour. La méfiance vis à vis des politiques est en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Ambon.

17:29 - Ambon : démographie, élections et perspectives d'avenir Les données démographiques et socio-économiques d'Ambon mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des élections législatives. Avec 26% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,69%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (56,15%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 968 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,68%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,89%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 39,77%, comme à Ambon, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.