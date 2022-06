19:49 - Quel résultat aux législatives d'Assérac pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ?

Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Assérac, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le candidat avait enregistré 21,3% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,45% et 1,24% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 27,99% à Assérac pour ces élections légilsatives.