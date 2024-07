Résultat des législatives 2024 à Pénestin (56760) – 2e tour [PUBLIE]

L'autre source de doute qui accompagne ces élections de 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire pour ces élections législatives. Le bloc a glané un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Or le Front populaire était absent lors des législatives dimanche dernier à Pénestin. C'est un ticket Rassemblement National qui s'y imposait au premier tour, avec 32,25 % des voix. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Paul Molac (Régionaliste) qui l'emportait dans la ville.

Le nombre de bulletins glanés par le RN sera déterminant au niveau local pour ces législatives 2024. Si on extrapole la progression du RN lors des dernières élections au niveau national, soit près de quinze points de plus pour les candidats du parti entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà grand. La part d'électeurs grappillés par le parti à Pénestin s'élève par ailleurs à 13 points ces dernières années. De quoi anticiper une installation solide du parti dans la commune, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera ainsi très commenté localement pour le second tour de cette élection législative. A l'inverse de l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois une possibilité nette de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives il y a deux ans à Pénestin, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 19,5% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 31,50% pour Rozenn Guegan (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la première place au binôme Régionaliste (55,05%). C'est donc Paul Molac (Régionaliste) qui coiffait tout le monde au poteau.

Selon les enquêtes diffusées dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes devrait s'arroger moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron préserveraient jusqu'à 120 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux. Le 30 juin dernier, les habitants de Pénestin ont placé en tête Katel Le Cuillier (Rassemblement National), qui a réuni 32,25% des bulletins de vote. En 2e place, Rozenn Guegan (Ensemble ! - Majorité présidentielle) recevait 25,44%. De son côté, Paul Molac (Régionaliste) décrochait 23,73% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la commune, puisque c'est Paul Molac qui y arrivait en première place, avec 35,84% devant Katel Le Cuillier avec 31,51% et Rozenn Guegan avec 15,48%.

L'analyse des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. Les chiffres montrent une participation de 77,95% au premier tour des législatives 2024 à Pénestin, supérieure de 15 points à celle des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 2 343 personnes en capacité de voter à Pénestin avaient en effet pris part à l'élection (soit 62,1%), à comparer avec une participation de 60,4% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

À Pénestin, l'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024 est incontestablement le taux de participation. La participation au premier tour des législatives 2024 à Pénestin s'élevait à 77,95%. Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 279 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,9% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 81,31% au premier tour, c'est-à-dire 1 853 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 60,32% au premier tour. Au deuxième tour, 56,31% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Pénestin ? La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le moral des ménages sont de nature à pousser les citoyens de Pénestin à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Pénestin : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e round des législatives à Pénestin comme partout ailleurs. Avec ses 8,6% d'agriculteurs pour 2 028 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 200 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (25,74%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 56,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 620 euros par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 16,48%, annonçant une situation économique instable. Ainsi, Pénestin incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.