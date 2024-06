Résultat des législatives à Attiches : l'élection 2024 en direct

12:08 - C'est l'heure de voter à Attiches : les législatives débutent

Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 58,07% des personnes aptes à participer à une élection à Attiches avaient pris part au scrutin, contre une participation de 56,58% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,79% au premier tour et seulement 51,11% au second tour. En proportion, au niveau national, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.