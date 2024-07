Résultat des législatives 2024 à Bachy (59830) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Bachy, qui vont choisir les électeurs de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,71% des voix à Bachy. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 21,98% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a rien gagné de plus à Bachy Le résultat des législatives à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Bachy semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ?

20:29 - Quel score final à Bachy pour Ensemble au second tour ? Ce résultat du premier tour est évidemment à comparer avec l'élection en 2022. A l'époque à Bachy, lors des élections du Parlement, le score était également de 33,78% pour Charlotte Parmentier-Lecocq , Bachy faisant déjà partie de la 6ème circonscription du Nord. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (64,42% contre 35,58% pour LFI-PS-PC-EELV). Charlotte Parmentier-Lecocq remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble pour la République) en avance avec 42,86% à Bachy aux législatives A en croire les études communiquées à la fin de la campagne, le Rassemblement national pourrait décrocher entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait remporter près de 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient maintenir jusqu'à 120 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales. Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a engrangé 42,86% des votes à Bachy dimanche 30 juin 2024, pour le premier tour des législatives. Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) et Célia Pereira (Front populaire) suivaient en obtenant 32,44% et 18,71% des électeurs. Charlotte Parmentier-Lecocq était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 38,09%, devant Marie Hélène Quatreboeufs avec 35,07% et Célia Pereira avec 19,53%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Bachy : une participation inédite ? Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Les données montrent une participation de 80,39% lors du 1er round des législatives 2024 à Bachy, supérieure à celle des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 1 391 électeurs de Bachy avaient en effet pris part au vote (soit 62,54%), contre une participation de 64,49% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% le midi et 45% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Bachy ? Le niveau de participation constitue sans nul doute un facteur crucial du scrutin législatif. Dans la commune, 80,39% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 55,93% au premier tour. Au deuxième tour, 55,07% des citoyens se sont déplacés. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 85,91% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 85,84% au second tour, c'est-à-dire 1 152 personnes. La question des retraites et l'insécurité pourraient potentiellement nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Bachy (59830).

17:29 - Bachy : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quel portrait faire de Bachy, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 32,78% de cadres pour 1 883 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 111 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 900 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (10,33%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 22,59% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 50,91% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 183,74 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Bachy, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.