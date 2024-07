Résultat des législatives 2024 à Ennevelin (59710) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont décider les supporters du Front populaire à Ennevelin ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La question est de retour avec plus d'accuité encore pour ce second tour. Premier indicateur : l'attelage a rassemblé 28,06% des voix au niveau de la France dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 16,96% des bulletins à Ennevelin. Une somme à compléter néanmoins avec les 16,65% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,3% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,23% pour Yannick Jadot, 2,19% pour Fabien Roussel et 1,46% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En deux ans, le RN n'a pas progressé à Ennevelin Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très observé localement pour cette législative. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Ennevelin semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - Un second tour qui avait souri au parti présidentiel la dernière fois Revenir sur les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 apparaît aussi comme une évidence au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Les élections législatives à l'époque à Ennevelin donneront aussi l'avantage, au premier tour, aux candidats LREM qui obtiendront 38,33% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 6ème circonscription du Nord. Bis repetita au second tour, les bureaux de vote laissant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle finir gagnant, avec 70,47%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,53%.

20:05 - À Ennevelin, les résultats des législatives aussi justes aujourd'hui ? Charlotte Parmentier-Lecocq (Majorité présidentielle) a obtenu 44,98% des suffrages à Ennevelin dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er round des élections législatives. En 2e place, Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) recevait 30,24%. A la troisième position, Célia Pereira (Union de la gauche) recevait 16,96% des électeurs. Charlotte Parmentier-Lecocq était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 38,09%, devant Marie Hélène Quatreboeufs avec 35,07% et Célia Pereira avec 19,53%.

19:21 - Participation à Ennevelin : un sursaut par rapport au scrutin européen Au fil des dernières années, les 2 385 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. À Ennevelin, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 était de 22,52%, inférieur à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 37,21% des votants d'Ennevelin, contre un taux d'abstention de 38,01% pour les élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation peut-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 à Ennevelin ? Ce dimanche, lors du second tour des législatives à Ennevelin, qu'en est-il de la participation ? La participation au premier tour des législatives 2024 à Ennevelin était de 77,48%. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 83,87% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient participé à l'élection. La participation était de 81,23% au premier tour, c'est-à-dire 1 536 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 58,86% au premier tour et 53,6% au second tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Ennevelin ?

17:29 - Les défis socio-économiques d'Ennevelin et leurs implications électorales Dans les rues d'Ennevelin, les élections sont en cours. Avec ses 40,67% de cadres supérieurs pour 2 356 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 204 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 195 foyers fiscaux. Dans la commune, 20,61% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,4% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 31,56% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 41,71% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 527,88 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ennevelin manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.