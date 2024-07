Résultat des législatives 2024 à Bersée (59235) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins du Front populaire à Bersée ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a récolté un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage semble conséquent. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Bersée, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 19,47% des votes dans la localité. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus).

20:58 - Bersée fait partie des rares communes où le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain ces 2 dernières années La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella au second tour sera une des clés localement pour ces élections des députés. Alors qu'on a vu un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Bersée semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas progressé dans la localité.

20:29 - Un second tour positif pour le parti présidentiel en 2022 Regarder dans le rétro pour décortiquer l'entre-deux tours de 2022 livre aussi des indices clés au moment du rendez-vous politique de ce 7 juillet. Lors des élections législatives à l'époque, Charlotte Parmentier-Lecocq l'emportait également au premier tour dans la ville de Bersée, récoltant 32,04% des suffrages sur place. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! (65,72% contre 34,28% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Charlotte Parmentier-Lecocq conservait donc son avance sur place.

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin dimanche dernier à Bersée ? Avec 37,01% des voix, Charlotte Parmentier-Lecocq (Majorité présidentielle) a pris les devants à Bersée, le 30 juin 2024 lors du 1er tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) et Célia Pereira (Union de la gauche) avec 33,89% et 19,47% des votants. C'est aussi Charlotte Parmentier-Lecocq qui achevait ce premier tour en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 38,09%, devant Marie Hélène Quatreboeufs avec 35,07% et Célia Pereira avec 19,53%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Bersée : quelle évolution ? Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? À Bersée, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 25,23%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 41,83% des inscrits sur les listes électorales de Bersée. L'abstention était de 42,96% lors des européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Bersée ? La participation est sans aucun doute l'une des clés du scrutin législatif 2024. La participation au premier tour des législatives 2024 à Bersée s'élevait à 74,77%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 80,77% des électeurs habilités dans la localité s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 81,84% au second tour, c'est-à-dire 1 609 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,49% au premier tour et 52,6% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Bersée ? L'inflation dans le pays serait de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Bersée.

17:29 - Le poids démographique et économique de Bersée aux législatives Dans la commune de Bersée, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,27% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux directives sur le travail. Avec une densité de population de 202 hab par km² et 49,27% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,09%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 050 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (6,48%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,65%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,12% à Bersée, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.