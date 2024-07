Résultat des législatives 2024 à Orchies : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du second tour des législatives à Orchies ? Dans la ville, 35,13% des électeurs se sont abstenus lors du 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 27,49% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 26,84% au second tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,96% au premier tour et 55,58% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Orchies ? L'inflation dans le pays qui grève les finances des familles cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit militaire israélo-palestinien, sont en mesure de pousser les habitants d'Orchies à ne pas rester chez eux.

17:29 - Orchies : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville d'Orchies, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Dans la commune, 17,24% des résidents sont des enfants, et 6,74% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (78,91%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 3 221 votants. Le nombre de familles monoparentales (19,08%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,3%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Orchies mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,98% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.