Résultat des législatives 2024 à Saméon (59310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Saméon ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024 a marqué les esprits lors du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour ce dimanche. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,7% des bulletins à Saméon. Un chiffre en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné d'électeurs à Saméon L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saméon semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce soir ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera ainsi la clé du scrutin à l'échelle locale pour le second tour de cette élection. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Saméon, contrairement à 2022 ? Aux législatives à l'époque à Saméon, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 21,38% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,77% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 64,03%. Charlotte Parmentier-Lecocq s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Saméon A en croire les projections des instituts de sondages diffusées à la fin de la campagne, le Rassemblement national devrait rafler moins de 250 sièges à l'issue des législatives. Le camp de gauche devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron conserveraient une centaine de sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Grâce à 39,14% des votes, Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Saméon, le 30 juin pour le premier tour de l'élection législative. Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Célia Pereira (Front populaire) suivaient en recueillant 35,45% et 16,7% des votants. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Charlotte Parmentier-Lecocq qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 38,09% devant Marie Hélène Quatreboeufs avec 35,07% et Célia Pereira avec 19,53%. De quoi imposer peut-être aux habitants de Saméon une finale différente de celle espérée dans la commune au premier round.

19:21 - Elections à Saméon : quelles leçons tirer des taux de participation ? Afin de comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est également indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. À Saméon, le pourcentage de participation lors du premier round des élections législatives 2024 a été de 74,07%, plus important que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 1 349 personnes en âge de voter à Saméon, 60,04% s'étaient effectivement rendues aux urnes. Le taux de participation était de 55,17% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - À Saméon, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Saméon ? Le taux de votants à Saméon pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 74,07%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,22% au premier tour. Au deuxième tour, 50,54% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saméon ? Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 298 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 79,09% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 78,35% au premier tour, c'est-à-dire 1 017 personnes. Les habitants des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Saméon ?

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saméon Quel portrait faire de Saméon, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 31,54% de cadres supérieurs pour 1 738 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 108 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (88,01%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 28,09% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 47,14% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 617,14 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Saméon, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.