Résultat des législatives 2024 à Cappelle-en-Pévèle (59242) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes à Cappelle-en-Pévèle ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,29% des suffrages à Cappelle-en-Pévèle. Il a donc fait progresser la gauche en comparaison des 17,55% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a pas avancé à Cappelle-en-Pévèle Le résultat obtenu par la formation de Jordan Bardella au second tour va être le déterminant au niveau local pour cette élection du Parlement français 2024. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Cappelle-en-Pévèle semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif peut aussi sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Même si cette curiosité n'a rien d' une garantie… Lors des dernières législatives, Charlotte Parmentier-Lecocq l'emportait également au premier tour dans la ville de Cappelle-en-Pévèle, grattant 31,84% des suffrages sur place. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! (62,27% contre 37,73% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Charlotte Parmentier-Lecocq remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Cappelle-en-Pévèle Le dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Cappelle-en-Pévèle ont préféré Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !), qui a réuni 38,94% des votes. Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) et Célia Pereira (Front populaire) suivaient en recueillant 36,04% et 18,29% des électeurs dans la ville. C'est aussi Charlotte Parmentier-Lecocq qui arrivait en tête dans la 6ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 38,09%, devant Marie Hélène Quatreboeufs avec 35,07% et Célia Pereira avec 19,53%.

19:21 - À Cappelle-en-Pévèle, la participation du premier tour dépasse celle du scrutin européen L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. À Cappelle-en-Pévèle, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 était de 74,59%, plus élevé de 15 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 822 inscrits sur les listes électorales à Cappelle-en-Pévèle, 59,99% étaient allés voter. Le taux de participation était de 60,45% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle descendre lors du 2e tour des législatives à Cappelle-en-Pévèle ? À Cappelle-en-Pévèle, le niveau d'abstention est l'un des critères cruciaux des élections législatives. Cappelle-en-Pévèle a enregistré une participation de 74,59%, dimanche, pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,98% au premier tour. Au deuxième tour, 53,43% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 79,66% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 78,92% au premier tour, ce qui représentait 1 419 personnes. La flambée des prix qui plombe les finances des Français pourrait potentiellement ramener les citoyens de Cappelle-en-Pévèle vers les urnes.

17:29 - Cappelle-en-Pévèle et législatives : démographie, économie et choix électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Cappelle-en-Pévèle, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 26,23% de cadres pour 2 262 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 131 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 111 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une automobile (89,27%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 23,1% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 50,74% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 115,62 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Cappelle-en-Pévèle, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.