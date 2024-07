Résultat des législatives 2024 à Mons-en-Pévèle (59246) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se diriger les supporters du Front populaire à Mons-en-Pévèle ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Mons-en-Pévèle, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,35% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 21,61% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Mons-en-Pévèle compte parmi les rares secteurs où le Rassemblement national n'a pas avancé ces dernières années Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très analysé. Alors qu'on a observé près de 15 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Mons-en-Pévèle semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif de 2022 fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Même si ceci n'a rien d' une garantie… Les élections législatives à l'époque à Mons-en-Pévèle bénéficieront également, au premier tour, aux candidats LREM qui s'élèveront à 31,66% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 6ème circonscription du Nord. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Charlotte Parmentier-Lecocq (La République en Marche) finalement en tête localement, avec 63,53%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,47%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Mons-en-Pévèle Dimanche 30 juin 2024, les habitants de Mons-en-Pévèle ont plébiscité Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble pour la République), qui a collecté 38,37% des votes. Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) et Célia Pereira (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant respectivement 34,8% et 19,35% des votants dans la ville. Charlotte Parmentier-Lecocq était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Nord dans son ensemble, avec cette fois 38,09%, devant Marie Hélène Quatreboeufs avec 35,07% et Célia Pereira avec 19,53%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Mons-en-Pévèle : quelle évolution ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? À Mons-en-Pévèle, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a atteint 31,72%, moins élevé de 17 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 808 inscrits sur les listes électorales à Mons-en-Pévèle, 48,23% étaient effectivement restés chez eux, à comparer avec une abstention de 47,15% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 20% le midi et 45% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Mons-en-Pévèle, le score de la participation lors du second tour des législatives sera un élément fort Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du 2e tour des législatives à Mons-en-Pévèle ? 31,72% des électeurs de Mons-en-Pévèle se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,19% au premier tour et 54,95% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Mons-en-Pévèle ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,52% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 25,91% au deuxième tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Mons-en-Pévèle ?

17:29 - Mons-en-Pévèle : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second tour des élections législatives à Mons-en-Pévèle comme partout ailleurs. Avec ses 24,1% de cadres supérieurs pour 2 089 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 145 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 15,63% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 29,31% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 32,78% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 7,68%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 42 375 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Mons-en-Pévèle, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.