Résultat des législatives à Attiches - Election 2022 (59551) [PUBLIE]

12/06/22 23:05

10 candidats se présentent dans l'unique circonscription d'Attiches ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de candidatures dans la moyenne du reste du pays. Et les 1894 habitants de la ville auront jusqu'à 19 heures pour rejoindre le bureau de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de cette première manche.

Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? Durant les précédentes élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 52,71% au premier tour dans la commune à Attiches, contre un taux d'abstention de 44,98% au deuxième round.

L'une des clés de ces législatives sera sans nul doute l'abstention à Attiches. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 894 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 20,47% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 21,75% au premier tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs d'Attiches (59551).

Au premier tour de la dernière présidentielle, à Attiches, Emmanuel Macron avait terminé en pôle position avec 32,85% des voix, devant Marine Le Pen à 26,26%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 15,11% et Éric Zemmour à 7,21%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront sans doute modifier ce décor lors des législatives à Attiches ce dimanche. Il faut se rappeler que la majorité présidentielle a vu son résultat chuter très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Attiches, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait enregistré 15,11% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,13% et 1,39% au premier tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 21,63% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

Les inscrits sur les listes électorales d'Attiches prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils seront invités à participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant iront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33% des votes au premier tour à Attiches, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et le fondateur de La France Insoumise avaient obtenu 26% et 15% des suffrages. Le choix des habitants d'Attiches était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (57% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 43% des voix. Les habitants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?