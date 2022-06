Résultat de la législative à Aubenas : en direct

12/06/22 17:10

Les inscrits sur les listes électorales d'Aubenas ( Ardèche ) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront invités à participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 27% des voix au premier tour à Aubenas, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 24% et 21% des voix. Avec la défaite de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, après la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour en captant 58% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 42% des votes. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche recevra-t-elle la majorité des voix des votants de cette agglomération comme au premier tour de l'élection présidentielle ?