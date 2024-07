Résultat des législatives 2024 à Ruoms (07120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les électeurs du Front populaire observés La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'attelage a obtenu plus de 28% des votes au niveau national soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage apparaît comme important. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Ruoms, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 17,31% des votes dans la commune. Une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 18 points à Ruoms Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été grappillés par le RN sur place entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Ruoms ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Ruoms Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence scruté selon le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Ruoms, contrairement à 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Ruoms, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 21,24% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 23,50% pour Fabrice Brun (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (65,47%). Fabrice Brun conservait donc son avance sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Selon les toutes dernières projections rendues publiques depuis dimanche, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de s'assurer entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle conserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faut bien entendu tenir compte des spécificités locales. Cyrille Grangier (Rassemblement National) a enregistré 39,44% des suffrages à Ruoms le 30 juin dernier, à l'occasion du premier round de la législative. Fabrice Brun (Divers droite) recevait 26,77%. Florence Pallot (Union de la gauche) recueillait 17,31% des votants. Cyrille Grangier était aussi en tête dans la 3ème circonscription de l'Ardèche dans son ensemble, avec cette fois 31,95%, devant Florence Pallot avec 28,31% et Fabrice Brun avec 26,48%.

19:21 - Participation à Ruoms : un sursaut par rapport aux élections européennes Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. À Ruoms, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 a été de 32,73%, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, parmi les 1 834 inscrits sur les listes électorales à Ruoms, 48,36% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 48,31% lors du scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - Le score de la participation au second tour des législatives 2024, un élément déterminant à Ruoms ? La participation constitue à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, 32,73% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,28% dans la commune, à comparer avec une abstention de 23,42% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,58% au premier tour. Au deuxième tour, 50,03% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Ruoms aujourd'hui ? Les enjeux de ce scrutin historique seraient susceptibles de pousser les citoyens de Ruoms (07120) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les défis socio-économiques de Ruoms et leurs implications électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Ruoms déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec 23% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 17,76%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 248 €/an peut être révélateur de disparités financières locales. Le nombre de familles monoparentales (8,35%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (16,1%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 19,62%, comme à Ruoms, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.