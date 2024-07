Résultat des législatives 2024 à Lavilledieu (07170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes à Lavilledieu ? Avec un peu plus de 28% des voix au niveau du pays au moment du premier tour des élections dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la domination du RN au second tour. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Lavilledieu, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,3% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 25,06% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 23 points à Lavilledieu Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera une des clés pour cette législative localement, comme dans le reste de la France. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont affiché plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 23 points sur place entre 2022 et 2024. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Lavilledieu ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera en conséquence le grand sujet pour le second tour de ces élections de l'Assemblée 2024, à l'échelle locale. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être ses chances de gagner. Avec 20,05% à Lavilledieu, le RN avait été en revanche devancé par les 29,71% du binôme Les Républicains au premier tour des législatives il y a deux ans. Au second tour,c'est encore Fabrice Brun qui cumulera le plus de voix, avec 59,21% sur la seule circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,79%.

20:05 - Quel verdict à Lavilledieu pour le Rassemblement national ce dimanche ? Grâce à 43,39% des votes, Cyrille Grangier (Rassemblement National) a pris la tête à Lavilledieu, dimanche 30 juin 2024 lors du premier tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Fabrice Brun (Divers droite) et Florence Pallot (Front populaire) avec respectivement 25,86% et 19,3% des votants. Cyrille Grangier était aussi en tête dans la 3ème circonscription de l'Ardèche dans son ensemble, avec cette fois 31,95%, devant Florence Pallot avec 28,31% et Fabrice Brun avec 26,48%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport aux européennes à Lavilledieu ? Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Dimanche dernier, 27,44% des électeurs de Lavilledieu ne se sont pas déplacés au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 16 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 43,71% des électeurs de Lavilledieu (07) avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 45,5% en 2019. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention reste le chiffre clé de ces législatives à Lavilledieu Le taux d'abstention constitue un critère fort du scrutin législatif 2024. L'abstention était de 27,44% à Lavilledieu lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 739 personnes en âge de voter dans la commune, 20,36% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,77% au deuxième tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,5% au premier tour et 48,11% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Lavilledieu ? Le désir de faire valoir ses droits pourrait potentiellement faire augmenter la participation à Lavilledieu.

17:29 - Lavilledieu : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Lavilledieu, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 239 habitants répartis dans 1 148 logements, cette localité présente une densité de 141 habitants/km². L'existence de 228 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (82,32%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,82% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 9,95%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 687 €/an. Lavilledieu incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.