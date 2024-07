Résultat des législatives 2024 à Lablachère (07230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Lablachère, quel candidat vont choisir les électeurs de la gauche ? Avec plus de 28% des voix à l'échelle du pays dans les résultats du 1er tour des élections la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022. Une performance qui pourrait le placer en position de titiller le RN ce soir. Le matelas semble important : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Lablachère, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,3% des votes dans la localité. Un chiffre en progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus).

20:58 - 16 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Lablachère Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Un cran de plus sera certainement effacé ce 7 juillet au soir.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Lablachère ? Ce premier verdict est immanquablement à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en 2022. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, Fabrice Brun l'emportait déjà au premier tour dans la commune de Lablachère, récoltant 30,91% des votes sur place. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Fabrice Brun (Les Républicains) au sommet localement, avec 61,98%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,02%.

20:05 - Les données avant le deuxième tour des législatives 2024 à Lablachère Pour le 1er tour de la législative dimanche 30 juin, les habitants de Lablachère ont placé en tête Fabrice Brun (Divers droite), à qui ils ont accordé 31,14% des votes. Cyrille Grangier (Rassemblement National) et Florence Pallot (Union de la gauche) suivaient en captant 31,06% et 25,3% des électeurs dans la ville. La tête de la course était notamment différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Cyrille Grangier qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 31,95% devant Florence Pallot avec 28,31% et Fabrice Brun avec 26,48%. De quoi imposer peut-être ce dimanche aux habitants de Lablachère un contexte différent pour le second tour dans la commune.

19:21 - Résultats à Lablachère : quelles conclusions tirer de la participation ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Dimanche dernier, 21,34% des électeurs de Lablachère n'ont pas fait leur devoir électoral au premier round des législatives 2024, un chiffre inférieur de 15 points à celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 36,68% des électeurs de Lablachère (07), contre une abstention de 40,9% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 h.

18:35 - À Lablachère, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste l'abstention L'une des clés de ce scrutin législatif est indéniablement l'abstention. Dans la ville, 78,66% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 60,5% au premier tour. Au deuxième tour, 60,24% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Lablachère aujourd'hui ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 629 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,5% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 82,01% au premier tour, ce qui représentait 1 336 personnes. Les études rapportent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Lablachère ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lablachère Dans la commune de Lablachère, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 36,33% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (67,45%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 988 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,33%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (14,97%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,56%, comme à Lablachère, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.