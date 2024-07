Résultat des législatives 2024 à Vesseaux (07200) – 2e tour [PUBLIE]

20:05 - Fabrice Brun (Divers droite) en tête avec 32,19% à Vesseaux aux législatives

D'après les enquêtes rendues publiques juste avant le second tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait s'arroger moins de 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient maintenir entre 95 et 125 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Avec 32,19% des voix, Fabrice Brun (Divers droite) a pris la tête à Vesseaux, le 30 juin dernier pour le premier tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Cyrille Grangier (Rassemblement National) et Florence Pallot (Front populaire) avec respectivement 30,73% et 26,01% des électeurs. C'est en revanche Cyrille Grangier qui s'imposait, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 31,95% devant Florence Pallot avec 28,31% et Fabrice Brun avec 26,48%.