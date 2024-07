Résultat des législatives 2024 à Ucel (07200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Ucel, qui va raffler les 23,92% du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% au niveau de la France, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,92% des bulletins à Ucel. Ce qui correspond à une évolution de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La progression inédite du RN à Ucel Le résultat des législatives au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Ucel entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Quel que soit le résultat, un niveau de plus pourrait être franchi ce dimanche soir.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Ucel Revenir sur le dernier scrutin législatif peut aussi sembler une évidence au moment de ce second tour du 7 juillet. Il y a deux ans à Ucel, lors des élections législatives, le score était de 38,19% pour Fabrice Brun , Ucel votant déjà pour la 3ème circonscription de l'Ardèche. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Les Républicains avec 66,38% contre 33,62% pour les perdants. Fabrice Brun remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Les premiers résultats des législatives vont-ils évoluer au second tour à Ucel ? Avec 33,51% des voix, Fabrice Brun (Divers droite) a pris la tête à Ucel, dimanche 30 juin dernier pour le 1er round des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Cyrille Grangier (Rassemblement National) et Florence Pallot (Front populaire) avec respectivement 31,66% et 23,92% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la cité, puisque c'est Cyrille Grangier qui s'y imposait, avec 31,95% devant Florence Pallot avec 28,31% et Fabrice Brun avec 26,48%.

19:21 - Scrutins à Ucel : quelles leçons tirer des taux de participation ? Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 2 096 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Les chiffres montrent un taux d'abstention de 26,08% au 1er tour des législatives 2024 à Ucel, inférieur de 12 points à celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 38,39% des personnes habilitées à voter à Ucel avaient en effet déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 42,01% en 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives 2024 à Ucel L'un des facteurs principaux du scrutin législatif est à n'en pas douter le taux d'abstention. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Ucel s'élevait à 73,92%, dimanche dernier. Au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 553 personnes en âge de voter dans la ville, 78,71% avaient participé au vote. La participation était de 80,49% au premier tour, soit 1 250 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 58,64% au premier tour. Au deuxième tour, 62,00% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Ucel aujourd'hui ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Ucel : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire d'Ucel, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 044 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 136 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (23,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 39,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2189,2 euros/mois, la commune aspire à plus de prospérité. En somme, à Ucel, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.