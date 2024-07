Résultat des législatives 2024 à Saint-Sernin (07200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Sernin, qui va prendre avantage des électeurs du Front populaire ? Avec un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale pour le 1er round des élections dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la domination du RN ce soir. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Sernin, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,81% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 16,67% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national a vivement avancé à Saint-Sernin en 2 ans Au niveau local, le résultat du RN lors de ces législatives 2024 sera très instructif. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En tenant compte des reports de voix, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Saint-Sernin ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Saint-Sernin ? Le résultat du Rassemblement national sera en conséquence très commenté localement pour le second tour de ces législatives 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être des chances de gagner. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Sernin, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,1% des votants ayant voté pour son binôme, contre 29,92% pour Fabrice Brun (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 66,58%. Fabrice Brun s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN à ce stade Cyrille Grangier (Rassemblement National) a accumulé 40,41% des suffrages à Saint-Sernin dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour des législatives. En 2e place, Fabrice Brun (Divers droite) recueillait 29,99%. Florence Pallot (Front populaire) glanait 16,81% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 3ème circonscription de l'Ardèche, Cyrille Grangier glanant cette fois 31,95%, devant Florence Pallot avec 28,31% et Fabrice Brun avec 26,48%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Sernin ? L'étude des résultats des scrutins électoraux antérieurs permet de comprendre le vote des habitants de cette commune. À Saint-Sernin, le taux de participation au 1er round des législatives 2024 était de 68,68%, dépassant celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 54,43% des électeurs de Saint-Sernin (07) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 52,45% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Saint-Sernin demeure l'abstention À Saint-Sernin, l'une des clés de ces législatives 2024 est indiscutablement l'étendue de la participation. Le pourcentage de votants à Saint-Sernin pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 68,68%, dimanche dernier. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,58% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 76,65% au premier tour, soit 1 139 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 54,2% au premier tour et 51,44% au second tour.

17:29 - Élections à Saint-Sernin : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième tour des élections législatives à Saint-Sernin comme dans toute la France. Avec ses 1 812 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 131 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 503 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,22%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,2% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 40,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 378,12 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Sernin, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.