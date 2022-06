En direct

19:02 - Quel candidat vont choisir les supporters de gauche à Aubigny-sur-Nère ? Dans les 5 bureaux de vote d'Aubigny-sur-Nère, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 12,49% des suffrages le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,43% et 1,34% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 3,77% du côté des électeurs de gauche, vote Mélenchon exclu.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Aubigny-sur-Nère ? Lors de la dernière échéance, à Aubigny-sur-Nère, Emmanuel Macron figurait en tête au premier round de l'élection avec 30,23% des voix, devant Marine Le Pen à 29,93%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 12,49% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,98%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron en tête à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront probablement bouleverser la donne lors des législatives dans la commune dimanche. Il faut se rappeler que l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Aubigny-sur-Nère demeure l'abstention L'abstention sera indéniablement l'une des clés des législatives 2022 à Aubigny-sur-Nère. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes provoquées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine sont notamment capables d'impacter le pourcentage de participation à Aubigny-sur-Nère. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 255 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 74,66% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 73,44% au premier tour, c'est-à-dire 3 125 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Aubigny-sur-Nère ? Comment ont voté ordinairement les habitants de cette commune lors des dernières élections ? Pendant les législatives de 2017, parmi les 4 132 personnes en âge de voter à Aubigny-sur-Nère, 52,57% étaient allées voter au premier tour. La participation était de 49,25% au deuxième tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.