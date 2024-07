Résultat des législatives 2024 à Argent-sur-Sauldre (18410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Argent-sur-Sauldre, qui va récupérer les 19,29% du Front populaire ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,29% des voix à Argent-sur-Sauldre. Une somme à comparer néanmoins avec les 18,08% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 23 points à Argent-sur-Sauldre Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 23 points à Argent-sur-Sauldre entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN arrive vainqueur à Argent-sur-Sauldre ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Le nombre de votes de la formation de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale au niveau local, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être une chance de gagner. Il y a deux ans, lors des législatives à Argent-sur-Sauldre, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 24,78% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 27,05% pour François Cormier Bouligeon (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (59,76%). François Cormier Bouligeon remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche A en croire les enquêtes diffusées entre les deux tours, l'alliance RN-LR serait en mesure de s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue du second tour des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient préserver une centaine de sièges. Il faudra bien évidemment tenir compte des spécificités locales. Ugo Iannuzzi (Rassemblement National) a collecté 47,01% des voix à Argent-sur-Sauldre dimanche 30 juin dernier, pour le premier tour des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de devancer François Cormier-Bouligeon (Majorité présidentielle) et Hugo Lefelle (Front populaire) avec 31,44% et 19,29% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Ugo Iannuzzi glanant cette fois 39,94%, devant François Cormier-Bouligeon avec 33,01% et Hugo Lefelle avec 25,22%.

19:21 - La participation scrutée dans le détail à Argent-sur-Sauldre Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 35,32% au 1er tour des élections législatives 2024 à Argent-sur-Sauldre, inférieur de 12 points à celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 646 inscrits sur les listes électorales à Argent-sur-Sauldre, 47,87% avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 50,06% lors des européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 h.

18:35 - À Argent-sur-Sauldre, la participation a atteint 64,68% lors du 1er round des législatives 2024 À Argent-sur-Sauldre, l'abstention est immanquablement l'une des clés de ces législatives 2024. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Argent-sur-Sauldre a atteint 35,32%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,14% au premier tour et 55,43% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Argent-sur-Sauldre ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 29,74% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 28,05% au deuxième tour.

17:29 - Argent-sur-Sauldre : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Argent-sur-Sauldre, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 299 logements pour 2 057 habitants, la densité de la commune est de 31 hab/km². Ses 109 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (31,02%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 49,83% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2074,59 euros par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. À Argent-sur-Sauldre, les problématiques locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.