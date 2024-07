Résultat des législatives 2024 à Menetou-Salon (18510) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 20 points à Menetou-Salon

L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. La progression du parti, qui se monte déjà à 20 points à Menetou-Salon entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.