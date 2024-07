Résultat des législatives 2024 à Blancafort (18410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Blancafort, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 11,3% des votes à Blancafort. Un score en baisse en comparaison des 13,43% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 28 points à Blancafort Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 28 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Blancafort ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera en conséquence analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année triompher à la fin de l'élection localement. Les législatives avaient déjà donné un excellent score pour le RN à l'époque à Blancafort. On retrouvait en effet Julie Apricena en tête au premier tour, avec 31,65% dans la cité. François Cormier Bouligeon (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 55,73%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,27%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Blancafort ont placé en tête Ugo Iannuzzi (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 59% des bulletins de vote. Un score qui lui a permis de devancer François Cormier-Bouligeon (Ensemble !) et Hugo Lefelle (Nouveau Front populaire) avec 28,35% et 11,3% des votants. Ugo Iannuzzi était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Cher dans son ensemble, avec cette fois 39,94%, devant François Cormier-Bouligeon avec 33,01% et Hugo Lefelle avec 25,22%.

19:21 - Participation à Blancafort : un sursaut par rapport au scrutin européen Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Comme expliqué dans la précédente publication, la participation lors du 1er tour des législatives à Blancafort a été de 67,36%, plus importante que celle des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 52,33% des personnes aptes à participer à une élection à Blancafort avaient effectivement participé à l'élection, contre un taux de participation de 52,7% il y a cinq ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation peut-elle descendre à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Blancafort ? À Blancafort, le taux de participation constitue indéniablement un facteur décisif de ces élections législatives 2024. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Blancafort s'élevait à 67,36%. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,99% des électeurs de la localité. Le taux de participation était de 73,5% au deuxième tour, c'est-à-dire 635 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 49,3% au premier tour. Au deuxième tour, 43,6% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Blancafort ? La flambée des prix qui pèse sur les finances des foyers français, cumulée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine seraient de nature à faire augmenter la participation à Blancafort.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Blancafort Quel portrait faire de Blancafort, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 659 logements pour 1 005 habitants, la densité de la ville est de 16 hab/km². Ses 40 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (65,71%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 49,23% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 162,89 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Blancafort, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.