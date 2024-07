Résultat des législatives 2024 à Brécy (18220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Brécy, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? L'autre question qui accompagne ces élections sera celle du résultat de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire avant le premier tour. L'ensemble a rassemblé plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,68% des bulletins à Brécy. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 19,94% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 18 points à Brécy Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très commenté pour ces élections de l'Assemblée 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 33% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 18 points sur place entre 2022 et 2024. Il est donc possible que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant ce dimanche Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors des élections législatives 2024 sera en conséquence très commenté. A l'inverse de l'élection de 2022, le RN a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Brécy au cours des élections des députés à l'époque. Dans la commune, c'est Julie Apricena qui démarrait en pôle position au premier tour avec 32,21%. Mais c'est en revanche François Cormier Bouligeon (LREM) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Brécy au second tour, avec 61,51%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,49%.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national au second tour à Brécy ? Selon les enquêtes des sondeurs publiées depuis le premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de décrocher moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'union de la gauche devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient maintenir une centaine de sièges. Il faut bien évidemment prendre en compte les spécificités locales. Grâce à 50,53% des bulletins de vote, Ugo Iannuzzi (Rassemblement National) a pris les devants à Brécy, dimanche 30 juin à l'occasion du premier tour des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder François Cormier-Bouligeon (Ensemble !) et Hugo Lefelle (Union de la gauche) avec 28,66% et 18,68% des électeurs. Ugo Iannuzzi était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Cher dans son ensemble, avec cette fois 39,94%, devant François Cormier-Bouligeon avec 33,01% et Hugo Lefelle avec 25,22%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Brécy ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'observer les résultats des scrutins électoraux passés. Les données montrent une participation de 69,44% lors du premier tour des élections législatives 2024 à Brécy, supérieure à celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 51,61% des personnes en âge de participer à une élection à Brécy s'étaient effectivement rendues aux urnes, contre un taux de participation de 52,31% il y a 5 ans. Pour information, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Brécy, le chiffre phare de ces législatives 2024 demeure l'abstention Ce dimanche, lors du second tour des législatives à Brécy, qu'en est-il de la participation ? Brécy a enregistré une participation de 69,44%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 76,51% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,02% au deuxième tour, soit 543 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,86% au premier tour. Au second tour, 43,14% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Brécy ? Le désir de changement des habitants serait susceptible de renforcer l'engagement civique des citoyens de Brécy (18220).

17:29 - Les enjeux locaux de Brécy : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e tour des élections législatives à Brécy comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 011 habitants répartis dans 421 logements, ce village présente une densité de 24 hab par km². Avec 41 entreprises, Brécy offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 41% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 3,89% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,33% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 58,19% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 233,63 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Brécy, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.