18:58 - Pour la gauche, les 25,67% de Jean-Luc Mélenchon à Aucamville convoités Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Aucamville. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,41% et 2,43% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 32,51% à Aucamville pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Aucamville ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le RN s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Aucamville au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or à Aucamville, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 25,67% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,1%. Suivaient, avec 22,52%, Marine Le Pen et enfin, à 6,38%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de un peu moins de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à près de 22%.

14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Aucamville ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Aucamville, qu'en sera-t-il de la participation ? La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des ménages sont susceptibles de priver les isoloirs de leurs citoyens à Aucamville (31140). A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 082 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 27,72% étaient restés chez eux. L'abstention était de 23,5% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - À Aucamville, les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives seront un élément essentiel Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. L'analyse des résultats des derniers scrutins permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération. A l'occasion des dernières législatives, le taux de participation s'était élevé à 46,42% au premier tour au niveau d'Aucamville, à comparer avec une participation de 40,21% pour le tour deux.