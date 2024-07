Résultat des législatives 2024 à Saint-Sauveur (31790) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Sauveur, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le matelas semble important : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Sauveur, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 20,37% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 24,39% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 16 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Saint-Sauveur Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera très analysé. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 16 points à Saint-Sauveur entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Il n'est pas impossible, selon les reports de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le clan macroniste la dernière fois Le résultat du RN sera en conséquence le grand sujet pour le second tour de cette élection du Parlement 2024, à l'échelle locale. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être l'espoir de s'imposer. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Sauveur, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 29,24% des votants étant convaincus par son binôme, contre 30,39% pour Jean-François Portarrieu (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (54,60%). Jean-François Portarrieu conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel résultat à Saint-Sauveur pour le Rassemblement national aux élections législatives ? A en croire les toutes dernières projections communiquées jusqu'à présent, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de décrocher entre 210 et 250 députés au terme des législatives. La coalition de gauche devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité maintiendraient entre 95 et 125 sièges. Il faut cependant tenir compte des habitudes locales. Julien Leonardelli (Rassemblement National) a amassé 45,33% des votes à Saint-Sauveur dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Jean-François Portarrieu (Ensemble pour la République) récupérait 30,93%. A la 3e position, Sylvie Espagnolle (Nouveau Front populaire) recevait 20,37% des électeurs. Julien Leonardelli était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 39,52%, devant Jean-François Portarrieu avec 29,43% et Sylvie Espagnolle avec 27,66%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Saint-Sauveur ? Comment votent généralement les habitants de cette commune ? Les chiffres montrent une participation de 75,2% lors du 1er round des législatives 2024 à Saint-Sauveur, supérieure de 15 points à celle des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 1 483 électeurs de Saint-Sauveur (31) avaient effectivement pris part au scrutin (soit 60,42%). Le taux de participation était de 54,26% pour le scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle représentait 20% à 12 heures et 45% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Sauveur lors de la seconde manche des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du deuxième tour des élections législatives à Saint-Sauveur ? Le taux de participation à Saint-Sauveur s'élevait à 75,2% pour le premier tour des législatives 2024. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 426 personnes en âge de voter au sein de la commune, 84,22% étaient allées voter, contre un taux de participation de 82,2% au deuxième tour, soit 1 173 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,0% au premier tour et 48,58% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Sauveur ?

17:29 - Élections législatives à Saint-Sauveur : un éclairage démographique Quel portrait faire de Saint-Sauveur, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 087 habitants répartis dans 826 logements, cette ville présente une densité de 251 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 182 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 143 foyers fiscaux. Dans la ville, 21,8% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,75% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 22,71% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 38,08% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 386,80 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Saint-Sauveur manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.