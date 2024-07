Résultat des législatives 2024 à Cépet (31620) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les suffrages du Front populaire scrutés Avec un peu plus de 28% des bulletins au niveau de l'Hexagone lors du premier round des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de gauche il y a deux ans. Un score qui pourrait le placer en position de rivaliser avec le RN ce soir. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Cépet, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 26,69% des votes dans la localité. Une performance à compléter néanmoins avec les 33,15% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national à Cépet il y a deux ans ? A l'échelle locale, le résultat du RN à ces législatives 2024 sera très observé. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine à Cépet ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est expéditif, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - À Cépet, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera ainsi scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme dans de nombreuses autres villes. A l'inverse de l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois une chance de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Cépet avait vu en revanche le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 33,15%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 24,48%. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Nupes avec 52,00% contre 48,00% pour les perdants. Sylvie Espagnolle remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Cépet ce dimanche ? Julien Leonardelli (Rassemblement National) a réuni 38,04% des votes à Cépet le 30 juin, à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Jean-François Portarrieu (Majorité présidentielle) et Sylvie Espagnolle (Nouveau Front populaire) suivaient en recueillant respectivement 30,88% et 26,69% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Julien Leonardelli glanant cette fois 39,52%, devant Jean-François Portarrieu avec 29,43% et Sylvie Espagnolle avec 27,66%.

19:21 - Participation à Cépet : un sursaut par rapport aux européennes En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Les données montrent un pourcentage d'abstention de 21,25% au 1er tour des législatives 2024 à Cépet, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, parmi les 1 278 inscrits sur les listes électorales à Cépet, 37,25% avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 36,82% en 2019. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives à Cépet ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Cépet ? Le pourcentage de votants à Cépet pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 78,75%, dimanche dernier. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 85,34% dans la commune. Le taux de participation était de 81,77% au deuxième tour, ce qui représentait 1 054 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,7% au premier tour et 52,09% au deuxième tour. L'inflation dans le pays serait de nature à impacter les décisions que prendront les électeurs de Cépet (31620).

17:29 - Cépet : enjeux locaux et perspectives électorales Dans les rues de Cépet, le scrutin est en cours. Dotée de 875 logements pour 2 260 habitants, la densité de la commune est de 229 hab par km². Ses 120 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,51% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 22,18% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,94%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2421,79 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Cépet affirme l'attachement des habitants aux idées françaises.