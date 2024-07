Résultat des législatives 2024 à Larra (31330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Larra ? Une autre interrogation de ces élections sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire pour ces élections législatives. L'attelage a réuni 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Larra, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,15% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 25,79% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - La forte progression de l'extrême droite à Larra Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 18 points sur place entre 2022 et 2024. Il est donc permis de penser, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN finisse vainqueur à Larra ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Larra ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette année triompher à la fin de l'élection localement. Le RN parvenait également en pôle position à Larra à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Julien Leonardelli qui arrivait en tête au premier tour avec 28,81%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Sylvie Espagnolle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) chez les électeurs avec 51,03%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,97%.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au Rassemblement national à ce stade Avec 46,31% des votes, Julien Leonardelli (Rassemblement National) a pris la tête à Larra, le 30 juin à l'occasion du 1er round des élections législatives. Jean-François Portarrieu (Majorité présidentielle) et Sylvie Espagnolle (Union de la gauche) suivaient en décrochant 27,35% et 23,15% des votants à l'échelle de la métropole. La première place était la même à l'échelle de la 5ème circonscription de la Haute-Garonne, Julien Leonardelli rassemblant cette fois 39,52%, devant Jean-François Portarrieu avec 29,43% et Sylvie Espagnolle avec 27,66%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Larra : quelle évolution ? L'étude des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Le premier round des élections législatives 2024 à Larra a connu une participation de 74,22%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 55,93% des électeurs de Larra s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 58,79% pour le scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation peut-elle baisser au 2e tour des législatives 2024 à Larra ? À Larra, l'un des critères clés de ces législatives est immanquablement le niveau d'abstention. Les résidents de Larra ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 74,22%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,51% au premier tour et 47,6% au deuxième tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 457 personnes en âge de voter dans la ville, 86,96% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 83,26% au second tour, soit 1 214 personnes.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Larra : ce qu'il faut savoir Comment la population de Larra peut-elle peser sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 38% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,89%. De plus, le taux de familles propriétaires (86,57%) souligne le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 628 euros par an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 747 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,62%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,23%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,5%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Larra, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.