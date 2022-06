Résultat des législatives à Auffargis - Election 2022 (78610) [PUBLIE]

12/06/22 22:44

Résultat des législatives 2022 à Auffargis

Le résultat des élections législatives 2022 à Auffargis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Yvelines

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription des Yvelines

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Auffargis. À Auffargis, les 1636 électeurs inscrits dans la 10ème circonscription des Yvelines ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de la participation s'élève à 62% des citoyens inscrits dans les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription électorale (soit 1 007 votants). Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 10ème circonscription des Yvelines peut encore évoluer si les électeurs des 50 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux d'Auffargis. Aurore Bergé a recueilli 36% des voix. Elle précède Anne Cabrit (Les Républicains) et Cédric Briolais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 20% et 18% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Auffargis Aurore Bergé Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,43% 36,26% Cédric Briolais Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,04% 18,48% Anne Cabrit Les Républicains 17,13% 20,10% Thomas Du Chalard Rassemblement National 12,95% 10,30% Philippe Chevrier Reconquête ! 5,85% 4,55% Patrice Jacono Ecologistes 4,65% 6,26% Sylvie Bogaers Ecologistes 1,65% 2,02% Claire Coueignas Droite souverainiste 1,21% 0,81% Marielle Saulnier Divers extrême gauche 0,87% 1,11% Michel Bizien Divers extrême gauche 0,23% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Auffargis Taux de participation 55,44% 61,55% Taux d'abstention 44,56% 38,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 0,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,70% Nombre de votants 50 750 1 007

Les inscrits d'Auffargis avaient donné 16,53% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er tour de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,76% et 1,29% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 23,58% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Auffargis. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve. Au même moment, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Or au premier tour de la dernière présidentielle, à Auffargis, Emmanuel Macron figurait à la tête du vote avec 38,36% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 16,53%. Suivaient Marine Le Pen à 12,13% et Éric Zemmour à 8,72%. Par contre en France, Emmanuel Macron achevait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Législatives 2022 à Auffargis : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants d'Auffargis (78610) seront invités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour obtenir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 38,4% des suffrages au premier tour à Auffargis, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien parlementaire européen et l'ex-parlementaire européenne avaient obtenu 16,5% et 12,1% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Auffargis grâce à 73,3% des votes, laissant par conséquent à Marine Le Pen 26,7% des suffrages.