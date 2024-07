Résultat des législatives 2024 à Bonnelles : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

21:12 - À Bonnelles, qui va faire main basse le vote du Front populaire ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle de l'Hexagone en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 23,22% des bulletins à Bonnelles. Un score en baisse en comparaison des 26,95% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Jusqu'où peut aller le RN lors des législatives à Bonnelles ? Le résultat du Rassemblement national sera très observé pour ces législatives 2024, à l'échelle locale. Si on s'en tient à la progression du RN vue lors des dernières législatives à l'échelle nationale, soit près de quinze points de plus pour le parti entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà grand. La part de suffrages grattés par le mouvement à Bonnelles s'élève par ailleurs à 14 points en 2 ans. Suffisant pour annoncer une implantation solide du parti dans la localité, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour qui avait souri au parti présidentiel la dernière fois Reste maintenant à déterminer si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. Les élections législatives il y a deux ans à Bonnelles seront également favorables, au premier tour, aux candidats La République en Marche qui obtiendront 36,47% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 10ème circonscription des Yvelines. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Aurore Bergé (LREM) au sommet localement, avec 57,91%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,09%.

20:05 - Les premiers résultats des législatives sont-ils révélateurs du 2e tour à Bonnelles ? D'après les études des instituts de sondages diffusées juste avant le second tour, le Rassemblement national pourrait décrocher moins de 250 sièges au terme du second tour des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle sécuriseraient entre 95 et 125 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités de chaque territoire. Aurore Bergé (Ensemble !) a amassé 35,22% des suffrages à Bonnelles dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round des élections législatives. Thomas Du Chalard (Rassemblement National) et Cédric Briolais (Union de la gauche) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 25,39% et 23,22% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Aurore Bergé qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 10ème circonscription des Yvelines dans son ensemble, avec cette fois 33,59%, devant Thomas Du Chalard avec 28,22% et Cédric Briolais avec 22,4%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Bonnelles ? L'étude des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Bonnelles a atteint 24,7%, moins élevé de 15 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 39,95% des personnes en âge de participer à une élection à Bonnelles avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 36,38% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au second tour à Bonnelles ? La participation est l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la commune, 24,7% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,2% au premier tour et 43,46% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Bonnelles ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,69% dans la commune. Le taux d'abstention était de 18,15% au premier tour. L'inflation dans le pays combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé israélo-palestinien, sont notamment capables de ramener les citoyens de Bonnelles dans les bureaux de vote.

17:29 - Analyse démographique des législatives à Bonnelles Dans les rues de Bonnelles, les élections sont en cours. Avec ses 33,53% de cadres supérieurs pour 2 123 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 175 entreprises, Bonnelles permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (88,73%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Bonnelles incarne une communauté diversifiée, avec ses 198 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,28%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 39 815 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. En conclusion, à Bonnelles, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.