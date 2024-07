Résultat des législatives 2024 à la Queue-les-Yvelines (78940) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont converger les électeurs de la Nupes à la Queue-les-Yvelines ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont plus de 28% des bulletins qu'a rassemblés l'attelage au niveau de l'Hexagone, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% en 2022. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 18,8% des suffrages à la Queue-les-Yvelines. Une somme à compléter néanmoins avec les 17,08% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 17 points à la Queue-les-Yvelines L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du parti, qui se monte déjà à 17 points à la Queue-les-Yvelines entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Quel que soit le verdict, une nouvelle page pourrait être tournée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce soir ? Reste désormais à savoir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Il y a deux ans à la Queue-les-Yvelines, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était également de 40,96% pour Aurore Bergé , La Queue-les-Yvelines faisant déjà partie de la 10ème circonscription des Yvelines. Bis repetita au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin, avec 68,33%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,67%.

20:05 - Aurore Bergé (Majorité présidentielle) en avance lors des législatives 2024 à la Queue-les-Yvelines Avec 37,6% des voix, Aurore Bergé (Ensemble !) a pris la tête à la Queue-les-Yvelines, le 30 juin 2024 à l'occasion du 1er round des législatives. Thomas Du Chalard (Rassemblement National) obtenait 29,44%. De son côté, Cédric Briolais (Union de la gauche) glanait 18,8% des votants. C'est aussi Aurore Bergé qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 33,59%, devant Thomas Du Chalard avec 28,22% et Cédric Briolais avec 22,4%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à la Queue-les-Yvelines : une hausse par rapport aux élections européennes ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? À la Queue-les-Yvelines, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 26,66%, inférieur à celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 41,27% au sein de la Queue-les-Yvelines. Le taux d'abstention était de 41,44% lors des européennes de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À la Queue-les-Yvelines, la participation a atteint 73,34% lors du 1er tour des élections législatives À la Queue-les-Yvelines, le niveau de participation est indiscutablement l'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif 2024. L'abstention a atteint 26,66% à la Queue-les-Yvelines lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 18,62% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 22,22% au deuxième tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,88% au premier tour et 50,41% au deuxième tour. La crise de confiance dans les partis politiques est de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de la Queue-les-Yvelines.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à la Queue-les-Yvelines Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Queue-les-Yvelines, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 24,1% de cadres pour 2 381 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. L'existence de 236 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 26,39% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 125 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Parmi cette diversité sociale, près de 41,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 728,24 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. La Queue-les-Yvelines incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.