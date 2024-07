Résultat des législatives 2024 à Méré (78490) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Méré, que vont choisir les électeurs de gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La question revient avec plus de force encore pour ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a récolté un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. La somme de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Méré, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 16,2% des votes dans la localité. Une performance à affiner néanmoins avec les 18,09% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Rassemblement national : quel score aux dernières législatives à Méré ? A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera très commenté. En analysant rapidement la progression du RN qui ressort des dernières législatives au niveau national, soit pas moins de quinze points de plus pour les candidats du mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà long. La part d'électeurs arrachés par la formation politique à Méré s'élève par ailleurs à 13 points ces dernières années. Suffisant pour prévoir une installation solide du parti dans la localité, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant ce dimanche Reste désormais à découvrir si la tendance au second tour sera semblable ou non à celle de 2022. Lors des législatives à l'époque, Aurore Bergé l'emportait également au premier tour dans la commune de Méré, obtenant 33,81% des voix sur place. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (71,52% contre 28,48% pour Nupes). Aurore Bergé conservait donc son avance sur place.

20:05 - À Méré, les résultats des législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? D'après les projections des instituts de sondages publiées depuis le premier tour, l'alliance RN-LR serait en mesure de rafler pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance de la gauche pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes pourraient garder une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Au soir du premier tour des législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Méré ont plébiscité Aurore Bergé (Ensemble pour la République), qu'ils ont gratifié de 37,42% des suffrages. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Thomas Du Chalard (Rassemblement National) et Cédric Briolais (Nouveau Front populaire) avec 26,32% et 16,2% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Aurore Bergé glanant cette fois 33,59%, devant Thomas Du Chalard avec 28,22% et Cédric Briolais avec 22,4%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Méré ? L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité. À Méré, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 22,99%, inférieur de 14 points à celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention s'élevait effectivement à 36,06% dans la commune de Méré. Le taux d'abstention était de 38,58% lors du scrutin européen de 2019. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Méré, les chiffres de la participation à l'occasion du 2e tour seront un élément fort L'un des critères principaux des élections législatives 2024 est incontestablement le taux d'abstention. Dans la commune, le taux d'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 22,99%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 16,21% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,15% au deuxième tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 40,53% au premier tour et 41,67% au second tour. La perte de pouvoir d'achat serait susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Méré.

17:29 - Méré : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second tour des élections législatives à Méré comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 41,99% de cadres supérieurs pour 1 667 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 286 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 17,55% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 27,08% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 23,2% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 39,43% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 184,54 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Méré, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.