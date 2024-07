Résultat des législatives 2024 à Rambouillet : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Rambouillet : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la ville de Rambouillet, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 723 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,97%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 32,38%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,62% et d'une population immigrée de 9,74% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (44,04%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Rambouillet, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.