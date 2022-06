Résultat de la législative à Auriol : en direct

Les indications nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Auriol. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La Nupes a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN a passé la barre des 19%. A l'issue du dernier vote de, à Auriol, Marine Le Pen avait terminé en première position au premier tour de la présidentielle avec 34,37% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,01%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 16,16% et Éric Zemmour, quatrième avec 11,07%.

14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Auriol

L'un des facteurs essentiels de ces élections législatives sera indiscutablement le niveau d'abstention à Auriol. Le conflit ukrainien et ses conséquences sur les tarifs des matières premières seraient notamment en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs d'Auriol (13390). Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,04% au niveau de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 78,09% au premier tour, soit 7 658 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.