Dans les 5 bureaux de vote d'Aussillon, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait atteint 23,38% des suffrages il y a deux mois. Les reports des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,07% et 2,96% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 28,41% à Aussillon pour ces légilsatives.

16:30 - Que montrent les grandes tendances des législatives 2022 pour Aussillon ?

Au précédent scrutin, à Aussillon, Emmanuel Macron avait fini la course en première position au 1er round de la présidentielle avec 26,57% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,38%. Suivaient Marine Le Pen à 22,23% et Éric Zemmour, quatrième à 6,5%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à la meilleure place à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des dernières semaines modifieront peut-être ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune. Or la majorité a vu son score reculer tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%.