Résultat des législatives à Ayguesvives : l'élection 2024 en direct

C'est parti pour les législatives à Ayguesvives

Au cours des élections passées, les 2 831 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, 63,17% des personnes habilitées à voter à Ayguesvives s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 62,22% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,8% au premier tour et seulement 56,87% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.