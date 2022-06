Résultat de la législative à Bailly : 2e tour en direct

19/06/22 17:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bailly sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bailly. En direct 17:24 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Bailly ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 47,34% des suffrages le 12 juin dernier pour le premier tour des législatives. Les représentants Union des Démocrates et des Indépendants et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à respectivement 13,53% et 12,63% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Bailly à l'occasion des législatives ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au deuxième round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Pendant les élections législatives de 2017, 50,17% des personnes habilitées à participer à une élection à Bailly avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 41,65% pour le deuxième tour. 10:30 - Le deuxième tour est lancé à Bailly ! Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Bailly et il y a encore de la marge pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 20 heures. Ce sont deux impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Bailly - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bailly aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Béatrice Piron Ensemble ! (Majorité présidentielle) Louise Brody Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Bailly - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bailly

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bailly Béatrice Piron (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 39,73% 47,34% Louise Brody (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,71% 12,63% Bertrand Coquard Union des Démocrates et des Indépendants 14,73% 13,53% Jean-François Cuignet Reconquête ! 10,36% 11,29% Pierre-Yves Pinchaux Rassemblement National 8,93% 6,43% Isabelle Guigard Ecologistes 4,43% 4,47% Lionel Deschamps Ecologistes 1,68% 1,79% Ayse Aslan Droite souverainiste 1,48% 1,90% Olivier Augustin Divers extrême gauche 0,58% 0,28% Caroline Niebel Divers droite 0,37% 0,34% Participation au scrutin Circonscription Bailly Taux de participation 54,99% 58,09% Taux d'abstention 45,01% 41,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89% 0,61% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28% 0,33% Nombre de votants 45 878 1 806

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l' élection législative 2022 à Bailly. Au niveau de la 3ème circonscription des Yvelines, les 3109 électeurs de Bailly ont jeté leur dévolu sur la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Les électeurs des 11 autres communes de la 3ème circonscription des Yvelines voteront-ils comme ceux de Bailly ? Le taux de participation s'établit à 58% des habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription, ce qui représente 1 806 votants. Béatrice Piron a enregistré 47% des votes au sein de la ville. Bertrand Coquard (Union des Démocrates et des Indépendants) et Louise Brody (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à dans l'ordre 14% et 13% des voix.

Législatives 2022 à Bailly : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Bailly (78870) seront incités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il se reposer sur cette localité pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 44% des votes au premier tour à Bailly, devant Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Valérie Pécresse et Éric Zemmour avaient obtenu 14% et 14% des suffrages. Le choix des habitants de Bailly était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (76% des suffrages), abandonnant ainsi à Marine Le Pen 24% des suffrages.